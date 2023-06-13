Капитан одного из столкнувшихся танкеров на Лене был пьян

Этот факт подтвердило медицинское освидетельствование

Капитан танкера, который на реке Лене в Иркутской области столкнулся с другим танкером, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник, 13 июня, рассказали в пресс-службе правительства региона.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил судовождения. Медосвидетельствование подтвердило, что капитан врезавшегося танкера был пьян, судном управлял его помощник.

Во время заседания областной комиссии по ЧС, разбиравшей данное происшествие, было также выяснено, что собственник судна, с которого произошла утечка, сообщил о происшествии с опозданием более чем на час — это отрицательно сказалось на масштабе происшествия и реагировании спасательных подразделений, сообщает ТАСС.

Столкновение двух танкеров на реке Лена произошло 12 июня. В судно, находившееся на ремонте у поселка Алексеевск, врезался танкер, перевозивший 832 тонны бензина. Произошла утечка топлива, бензин попал в реку. Никто не пострадал.

После случившегося в Киренском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации, для жителей населенных пунктов ниже по течению Роспотребнадзор выпустил предписание, которое запрещает использовать речную воду. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы и представители местной администрации, которые оценивают масштаб происшествия.

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