Мощные взрывы прогремели в ряде городов Украины

Сообщается о пожарах

Мощные взрывы ночью и ранним утром прогремели в крупных городах Украины, сообщают местные власти и СМИ. Поражены военные объекты в Кривом Роге.

В нескольких промышленных кварталах вспыхнули пожары, которые не удаётся потушить до сих пор. Также взрывы были слышны в Харькове. Мэр города подтвердил уничтожение объекта инфраструктуры. В Салтовском районе загорелись склады, где, по данным СМИ, неонацисты хранили боеприпасы и технику.

Кроме того, пожары зафиксированы в Кировограде, Днепропетровске и Киеве. Сирены воздушной тревоги звучали в восточных и центральных регионах Украины.

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