Самая активная часть авангарда натовской бронетехники уничтожена

Российская авиация нанесла восемь ракетных ударов по пунктам временной дислокации украинских боевиков на купянском направлении. Как сообщили представители группировки войск "Запад", уничтожены скопления неонацистов и западное вооружение. В районе Кременной российские войска отбили три атаки ВСУ. А на запорожском направлении наши бойцы успешно штурмуют позиции противника при поддержке вертолётов.

С аэродромов в тылу поднимаются штурмовки. Почти одновременно – и звенья ударных вертолетов. Боекомплект под завязку. Курс на Орехов. Небольшой городок в Запорожской области, куда ВСУ несколько дней стягивали резервы. И готовились бросить в атаку подразделения второго эшелона. Отборные части пехоты и бронетехнику.

Но едва колонны вышли на марш, как оказались под шквальным огнем. "Кошки" Бундесвера и "убийцы танков" Пентагона горят и плавятся вдоль всей фронтовой полосы.

На переднем крае активно работает разведка, корректировщики огня и снайперские двойки. Причем, все – в одной группе. Общая задача – незаметно подобраться к опорным пунктам боевиков. Дальше – у каждого своя. Снайперы ликвидируют пулеметчиков, операторов противотанковых установок. И, конечно, снайперов противника.

Бойцы хорошо слышат националистов. В рациях - речь на английском, польском, испанском. Боевики тоже перехватывают сеансы радиосвязи разведчиков. Но понять, кто это и о чем переговоры - та еще проблема.

Большинство спецназовцев в этой группе – тувинцы. По рации общаются на родном языке. И пока ВСУ будут расшифровывать суть докладов, бойцы успеют передать координаты наемников и отойти.

За ночь артиллеристы успели поменять точки. Перекатили пушки. Утром, когда националисты вновь пошли на штурм, их уже ждали батареи. Пехоту накрыли шквальным огнем. Тот редкий случай, когда из засады работает не спецназ, а гаубицы.

Прорвать первый рубеж обороны российских войск боевики так и не смогли. Нарвались на минные поля. Видно, как под колесами БМП сработал противотанковый фугас. Атака захлебывается. Начинается паника. Не понимая, что делать, боевики разбегаются по лесопосадкам.

Командиры на передовой говорят – в тактике ВСУ изменений нет. В атаки идут нахрапом. Иногда боевикам удается продвинуться метров на 300. Но ненадолго. Небольшие поселки или высоты по несколько раз переходят из рук в руки. Но общую картину на Южно-Донецком и Запорожском фронтах это не меняет. Надежда Киева на быстрый прорыв на глубину до 40 километров провалилась. Самая активная часть авангарда натовской бронетехники уничтожена. А потери убитыми и ранеными за неделю уже перевалили за 7,5 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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