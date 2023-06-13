Запад готовит новый пакет военной помощи Киеву

По данным СМИ, вооружение пойдет со складов США

В Вашингтоне сегодня планируют объявить об очередном пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Детали он не огласил, но, по данным американских СМИ, речь идет о поставках бронемашин "Страйкер" и "Брэдли", а также о боеприпасах на общую сумму свыше 300 миллионов долларов. Впрочем, сможет ли данная техника как-то помочь ВСУ в их наступлении - большой вопрос.

Момент подрыва на мине американского бронеавтомобиля "Хамви" под управлением украинского экипажа. А это немецкий "Леопард" со свастикой на башне. Нацистское народное творчество ВСУ. Впрочем, такое по телеканалам Германии не покажут. Как и то, с какой скоростью вся эта западная техника убивается на Украине. Бывший посол в Германии Андрей Мельник требует срочно увеличить поставки вооружения втрое. У Берлина в запасе еще 300 "Леопардов", пора бы поделиться. Горит и американская техника – ВСУ потеряли 15% всех БМП "Брэдли", признает телеканал CNN. Главный интернет-эксперт Илон Маск, кажется, понял, в чем дело:

"Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковыми средствами и наземными минами. Лучше бы, чтобы их вообще не было, или чтобы их было много".

И в Вашингтоне экстренно собирают очередной пакет военной помощи, предположительно, на 325 миллионов долларов. Вооружение пойдет непосредственно со складов США. Пока в Киеве паника перерастает в истерику, в Германии посол Алексей Макеев обвиняет Запад в совершенном бездействии в конфликте:

"Ни президент Байден, ни президент Макрон, ни канцлер Шольц, никакие переговоры... Никому не удалось остановить Путина. Украина сегодня делает то, ради чего создавался НАТО - защищает Европу от российской агрессии. Мы делаем это в одиночку, с помощью поставок оружия".

В Елисейском дворце встреча самых ярых помощников Киеву. Эммануэль Макрон приветствует президента Польши и канцлера Германии. И тут же заговаривает об успехах украинского контрнаступления.

"Украинское контрнаступление началось пару дней назад. Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить - помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта", - заявил Макрон.

После Макрона заявления канцлера Шольца звучали уже не так одушевляющее, а польский президент и вовсе призвал всех раскошелиться. "Я считаю, что расходы на оборону должны составлять не менее 2% ВВП со всех государств НАТО. Мы, как НАТО, должны построить сферу большой безопасности не только в Европе, но и в мире", - отметил Анджей Дуда.

О том, что мир хорошо бы защитить от НАТО, заговорили в международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. Оказалось, Соединенные Штаты разместили десятки ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. В организации выразили озабоченность сложившейся ситуацией.

"Хотя нет никакого публичного подтверждения или опровержения размещения американского ядерного оружия в Европе, мы знаем, что оно размещено в пяти странах по всей Европе: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах - около 150 боеголовок", - говорит Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия.

Чтобы отвлечь внимание своего населения, по сути, от конкретного провала контрнаступления, страны НАТО затеяли учения. 10 тысяч человек и 25 государств, в числе которых есть не члены альянса. Волне вероятно, в это время попробуют провести и разведывательные миссии ВСУ, считают эксперты. Об этом ли хотел поговорить с генсеком НАТО американский лидер, осталось неизвестным. Как сообщили в Белом доме, Джо Байден слег с зубной болью. Здоровье американского лидера обсуждают уже и союзники.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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