Трамп предстанет перед судом во Флориде

Экс-президент США якобы показывал секретные документы посторонним

Дональд Трамп сегодня вновь предстанет перед судом. Бывшему американскому лидеру предъявят обвинения по делу о хранении секретных документов. В совокупности ему грозит до 400 лет тюрьмы.

Политик уже прибыл во Флориду, где пройдёт заседание. Бумаги обнаружили прошлым летом при обыске в его поместье. В них информация о военных возможностях и планах Вашингтона, а также ядерной программе.

По версии обвинения, экс-президент показывал документы посторонним. Сам он называет процесс политическим и заявляет, что это вмешательство в выборы со стороны демократов. В случае своей победы Трамп пообещал расследовать преступления действующего главы государства и его семьи.

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