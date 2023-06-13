Собянин: производство одежды в Москве в I квартале 2023 года выросло почти на 95%

Легкая промышленность столицы – это 250 больших, средних и малых предприятий

В первом квартале этого года производство одежды в Москве выросло почти на 95 процентов, а обуви - увеличилось более чем в полтора раза. О развитии лёгкой промышленности столицы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

В городе работает порядка 250 больших, средних и малых предприятий, на которых трудятся 10 тысяч человек. И сейчас они успешно осваивают ниши, освобождённые после ухода западных брендов. Столичные власти сформировали систему поддержки компаний, включающую налоговые льготы, преференции, стимулирование строительства новых промышленных зданий.

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