Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ибрагима Мамаева

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о шестилетнем Ибрагиме Мамаеве. Четыре года назад ему поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчику требуется срочная терапия и трансплантация костного мозга. Но из-за особенностей организма проведение операции связано с высокими рисками. Чтобы помочь Ибрагиму перенести эту сложную процедуру, необходима специальная подготовка и дорогие препараты, всё вместе стоит более шести миллионов рублей. У семьи, в которой четверо детей, таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ибрагима. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Пройтись с мамой за руку в солнечный день для маленького Ибрагима - редкое удовольствие. Даже если эта прогулка - в клинику, где мальчику ежедневно ставят капельницы. В его мире - белые стены, трубки, которые тянутся к телу, и болезненные процедуры - уже что-то привычное, Ибрагим уверен, что так живут все дети. По крайней мере, его друзья. В свои шесть мальчик так и не успел пойти в детский сад, и не знает, что там, за стенами клиник.

"Мне, честно говоря, было грустно, когда я попал сюда. Всегда только на кровати играть, на кровати лежать", - говорит Ибрагим.

Первый раз Ибрагим попал в больницу в два года. Все началось с обычной простуды. Назначили общий анализ крови. Мама пошла за результатами. Лаборант молча ее проводила к заведующей, там был впервые озвучен страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

"На тот момент у него уже было в крови 95-96 процентов бласт, бластных клеток. Нужно было сразу начинать лечение. Я не помню, как я доехала до дома, супругу сказала. Он взял ребенка, ушел сразу. Мы не ждали такого. Я ожидала все, что угодно, но не этого", - рассказала Зумруд Мамаева.

Началось тяжелейшее лечение. Каждый день мама верила, что завтра сыну будет лучше. "Он перестал ходить. Три месяца мы не ходили. Он стал очень капризным. Параллельно еще гормонотерапия шла. Для меня была сложность, что он не мог сказать, что у него болит. Он просто ныл, просто плакал. Было такое время, что просто неделю ребенок без остановки плакал", - говорит Зумруд.

После самой интенсивной химиотерапии врачи ожидали ремиссии, но она не наступила. Терапию продолжили, в общей сложности лечение продлилось около двух с половиной лет. За это время иммунитет мальчика сильно ухудшился, он часто подхватывал серьезные инфекции и несколько раз болел пневмонией. Но, наконец, болезнь отступила. Больше года Ибрагим был дома и приходил только на обследования, впервые в жизни собирался в детский сад. Но тут снова врачей насторожили отклонения в показателях крови. А потом на руках и на теле мальчика появились синяки. Исследования подтвердили - у Ибрагима случился ранний и крайне опасный рецидив. Мальчика из Махачкалы срочно госпитализировали в клинику в Санкт-Петербурге, здесь он уже третий месяц.

"Мы провели химиотерапию, после которой случились осложнения, в том числе серьезные инфекционные осложнения. Но эта высокодозная химиотерапия позволила выйти в ремиссию заболевания. На сегодняшний момент в кратчайшие сроки Ибрагиму показана аллогенная трансплантация костного мозга. Чтобы подготовить его, нужно провести режим кондиционирования. Он включает тотальное облучение тела - наименее токсичный и наиболее эффективный", - пояснила врач-гематолог Жемал Рахманова.

Сейчас иммунной системе мальчика требуется перезагрузка, и нужно заменить его поражённый костный мозг здоровыми клетками донора. А чтобы провести пересадку, нужно подготовить организм. После трансплантации Ибрагиму будет необходима терапия дорогостоящими препаратами, которые не позволят развиться жизнеугрожающим осложнениям. Общая стоимость лечения - более шести миллионов рублей. В многодетной семье сейчас работает только папа, и такая сумма родителей приводит в отчаяние.

"Я вас очень прошу! Пожалуйста, помогите нам собрать нужную сумму, сделать пересадку. Чтобы это все закончилось, и чтобы мы уехали домой. Это чувство беспокойства, тревоги, оно меня не отпускает", - говорит Зумруд.

Ибрагим тоже очень хочет вернуться домой, а еще он просит, чтобы мама почаще улыбалась.

Ждать Ибрагим не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ибрагима Мамаева, программа 1708

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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