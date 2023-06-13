Как работает противоградовая служба в Крыму

Опасные облака отслеживают с помощью радиолокационных станций

Мощный природный пожар ликвидируют в Бурятии. На севере республики горят около 200 гектаров леса. Борьбу с огнем ведут более 70 спасателей, в том числе пожарные-десантники. В тушении задействован вертолет МЧС. К месту ЧП также прибыл спецпоезд. Основные силы брошены на защиту поселка Таксимо - ближайшему населенному пункту к очагу возгорания. В настоящее время угрозы для жителей нет. В районе сегодня прошел долгожданный дождь, он помог в борьбе со стихией. А вот в соседней Туве обильные осадки, наоборот, стали причиной серьезных проблем. Из-за продолжительных ливней уровень воды в местных реках резко вырос. В результате обрушилась часть моста на трассе Абакан - Ак-Довурак. Движение транспорта временно перекрыто в обоих направлениях. Эффективно противостоять капризам погоды готовы специалисты противоградовой службы в Крыму.

Эти виноградники тянутся на 15 километров. Площадь посадки – 754 гектара. Гроздья только начали формироваться. Защитить от непогоды такой сад своими силами невозможно.

"С противоградовой службой мы сотрудничаем с 2018 года. В этот период проблем с градобоем у нас не было. То есть защищали, можно сказать, на 98%", - рассказал Евгений Алешин, главный агроном акционерного общества "Старокрымское".

Опасные облака ежеминутно отслеживают с помощью радиолокационных станций. Специалисты могут определить точное время выпадения осадков, место и интенсивность.

"У нас времени очень мало. Оно из неградового в градовое может превратиться за 6 минут. У нас буквально минуты и секунды на принятие решения для обработки", - пояснил Валерий Наумкин, инженер первой категории Кировской производственной базы ГУП РК "Крымская противоградовая служба".

Противоградовая установка похожа на реактивную систему залпового огня. Снаряды устанавливают на рельсовые направляющие, по координатам из командного пункта задают угол и курс.

В этих снарядах йодистое серебро, которое ракета распыляет на расстояние от 6 до 7,5 километров. И вот что парадоксально – в облаке этот реагент, напротив, формирует град. Но льдинки настолько мелкие, что, попадая в теплые слои атмосферы, они вновь превращаются в капли, не угрожая урожаю.

Всего 8 стационарных и 30 мобильных пунктов. Этого хватает, чтобы закрыть четверть крымского неба. В прошлом году удалось защитить урожай на сумму более полутора миллиардов рублей. Но есть и более глобальная задача, которую может решить противоградовая служба.

"У нас возникла такая идея, это создание еще 40 пунктов, которые бы закрыли весь Крым, и мы бы могли, кроме защиты от града, заниматься и еще вопросами регулирования осадков", - отметил Валерий Коваленко, генеральный директор ГУП РК "Крымская противоградовая служба".

Причем, такой метод дешевле и эффективнее, чем самолет по вызыванию осадков, который задействовали в засушливые сезоны. Авиация иногда просто не успевает подняться в воздух и запустить пиропатроны. Важна каждая секунда, ведь если ветер сместит облако на пару километров южнее, выпавшая вода уйдет в море. Севернее – наполнит десяток водохранилищ тысячами кубометров пресной воды.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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