Bloomberg: Турция не одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ближайшие дни

Некоторые члены альянса надеются, что это произойдет до саммита в Вильнюсе

Анкара вряд ли одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между Североатлантическим альянсом и Швецией. Об этом во вторник, 13 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, можно не рассчитывать на смену позиции Турции по членству Швеции в НАТО в ближайшие дни. На консультациях, назначенных на 14 июня, прорыв не произойдет, утверждают источники.

Швеция подавала заявку на вступление в НАТО в 2022 году одновременно с Финляндией, однако Финляндию уже приняли в альянс, а процесс вступления Швеции затормозился из-за нерешенных разногласий с турецкими властями. Анкара требовала от Стокгольма определенных шагов в отношении курдских организаций, признанных в Турции террористическими. Ситуация обострилась, когда в шведской столице с согласия властей страны прошла акция с сожжением Корана.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал уверенность в том, что Швеция станет членом альянса до саммита альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Такое же мнение высказывали главы МИД Швеции и ФРГ Тобиас Биллстрём и Анналена Бербок.

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