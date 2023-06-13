Более 1,7 тысячи домов на Херсонщине освободились от воды

Регион был подтоплен после разрушения Каховской ГЭС

Вода ушла из 1 761 жилого дома, 17 социально значимых объектов и кладбище в Херсонской области, где после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) произошло масштабное подтопление территорий. Об этом во вторник, 13 июня, рассказали в региональных экстренных службах.

Источник ТАСС дал прогноз согласно которому уровень воды достигнет нормальных показателей к 16 июня.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС и его последствий предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей. Он отметил, что эта цифра может быть далеко не окончательной.

В настоящее время продолжается работа комиссии по оценке ущерба, специалисты обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.

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