Украинские военные обстреливают территорию России

Во время очередного обстрела украинской армией Курской области было зафиксировано 12 прилетов. Об этом во вторник, 13 июня, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в Глушковском районе повреждено около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Пострадали также несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.

Пострадавших в результате очередного обстрела ВСУ нет.

Киевский режим утверждает, что его действия носят оборонительный характер. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти продолжают атаки на гражданскую инфраструктуру России. Спикер Кремля указал, что "эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию".

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