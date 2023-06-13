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Десяток жилых домов в Курской области поврежден при обстреле ВСУ

10:21
  • вторник
  • 13 июня 2023

Украинские военные обстреливают территорию России

Во время очередного обстрела украинской армией Курской области было зафиксировано 12 прилетов. Об этом во вторник, 13 июня, рассказал глава региона Роман Старовойт.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, в Глушковском районе повреждено около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Пострадали также несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.

Пострадавших в результате очередного обстрела ВСУ нет.

Киевский режим утверждает, что его действия носят оборонительный характер. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что украинские власти продолжают атаки на гражданскую инфраструктуру России. Спикер Кремля указал, что "эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию".

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