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В Минводах задержали участника нападения на Дагестан

10:24
  • вторник
  • 13 июня 2023

Он арестован

Федеральная служба безопасности жителя Ставропольского края, подозреваемого участника в нападении на Дагестан в 1999 году.

Как сообщили в ЦОС ФСБ и СКР, Рустам Ярбулдыев 1977 года рождения в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба принял участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности страны. В результате прицельного обстрела были убиты 33 военнослужащих, 34 пострадали.

Ярбулдыева задержали в аэропорту Минеральных Вод. Мужчина арестован "в связи с особой тяжестью совершенных преступлений", уточнили в Следственном комитете.

Вторжение боевиков в Дагестан произошло в августе 1999 года, общая их численность оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики вошли в несколько населенных пунктов и захватили. К концу месяца военнослужащим и добровольцам удалось выбить боевиков. Через месяц исламисты вновь вторглись в Дагестан, но снова были отброшены назад. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны, уточняет РИА Новости. 

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