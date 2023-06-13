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CNN: ВСУ потеряли 15% поставленных Западом Bradley

11:26
  • вторник
  • 13 июня 2023

По словам источников, США обещают заменить Киеву утраченную технику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных Соединенными Штатами боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx, занимающегося анализом данных из открытых источников.

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По этим подсчетам, уже 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней.

Всего, по сведениям западных источников, ВСУ потеряли по меньшей мере 3 600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.

При этом Пентагон, по неподтвержденным данным, обещает киевскому режиму заменить новыми поставками военную технику, утраченную украинской армией в ходе боевых действий.

Россия неоднократно предупреждала, что вся поставляемая Западом Украине военная техника и вооружения становятся законными мишенями для ударов российской армии.

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что небольшое количество танков Leopard 2 немецкого производства легко уничтожается противотанковым оружием и минами, поэтому танков должно быть "либо много", либо "не быть" вообще.

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