По словам источников, США обещают заменить Киеву утраченную технику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных Соединенными Штатами боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx, занимающегося анализом данных из открытых источников.

По этим подсчетам, уже 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней.

Всего, по сведениям западных источников, ВСУ потеряли по меньшей мере 3 600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.

При этом Пентагон, по неподтвержденным данным, обещает киевскому режиму заменить новыми поставками военную технику, утраченную украинской армией в ходе боевых действий.

Россия неоднократно предупреждала, что вся поставляемая Западом Украине военная техника и вооружения становятся законными мишенями для ударов российской армии.

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что небольшое количество танков Leopard 2 немецкого производства легко уничтожается противотанковым оружием и минами, поэтому танков должно быть "либо много", либо "не быть" вообще.

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