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Новую единовременную выплату жителям Белгородской области начнут выдавать 15 июня

11:05
  • вторник
  • 13 июня 2023

Это частичная компенсация утраченного имущества

Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, с 15 июня начнут получать единоразовые выплаты в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. Об этом рассказала во вторник, 13 июня, министр социальнойзащиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.
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По словам чиновницы, "мы надеемся, что основную выплату по 10 тысяч рублей заканчиваем в среду и с четверга начинаем выплачивать по 50 тысяч рублей".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что на новую выплату могут претендовать жители региона из числа тех, кто потерял полностью или частично имущество или не имеет доступ в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости, сообщает ТАСС.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что просил помощи у федеральных властей в лице главы кабмина Михаила Мишустина — средства уже поступили в областной бюджет. Гладков заверил, что региональные власти постарались избежать дополнительных формальностей, поскольку "жителям отселенных наших сел и городов и так непросто, чтобы ходить писать дополнительные заявления и выполнять другие бюрократические процедуры".

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