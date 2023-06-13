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Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ на запорожском направлении

11:10
  • вторник
  • 13 июня 2023

Были использованы ракеты и беспилотники

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщил руководитель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Наши военные минувшей ночью поразили скопление ВСУ в в Днепропетровской области и подконтрольной им части Запорожской области. Удары были нанесены ракетами и беспилотниками.

Накануне российская авиация и артиллерия накрыли огнём в Запорожье подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка.

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