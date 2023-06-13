Берлин пообещал нарастить поставки танков Киеву

Власти ФРГ разрешили отправку Leopard на Украину

Германия не в состоянии заменить Украине каждый уничтоженный во время боевых действий танк Leopard. Такое признание сделал во вторник, 13 июня, министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Однако политик пообещал, что с июля Берлин будет наращивать поставки украинской армии танков Leopard 1A5.

По словам Писториуса, к концу 2023 года Украина получит всего свыше сотни таких боевых машин, сообщает РИА Новости.

Россия неоднократно предупреждала, что вся поставляемая Западом Украине военная техника и вооружения становятся законными мишенями для ударов российской армии.

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что небольшое количество танков Leopard 2 немецкого производства легко уничтожается противотанковым оружием и минами, поэтому танков должно быть "либо много", либо "не быть" вообще.

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