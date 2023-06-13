Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Мотивом послужила защита страны

Будущие контрактники рассказали о своей мотивировке отправиться служить в войска. Для большинства пришедших на пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в столице мотивом послужила защита страны, выяснили журналисты.

"За Родину, за Россию. У меня семья - жена и трое детей. Защищать Родину нужно. Я решил пойти на контрактную службу, потому что решил защитить семью и детей", - объяснил один из пришедших мужчин.

Другой пришедший рассказал, что узнал о службе из телевизора. "Приехал, прошел комиссию. Все, попал по распределению. Время такое, что сидеть, кого ждать?", - отметил он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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