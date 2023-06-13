ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"

11:53
  • вторник
  • 13 июня 2023

Более 52 тысяч горожан получили помощь и поддержку в центре

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как центр "Моя карьера" помогает москвичам с поиском работы. Поддержку в центре уже получили более 52 тысяч горожан.

"Из них нашли работу почти 28 тысяч москвичей, более 3 тысяч начали свое дело. Центр помогает людям с особыми потребностями. Это женщины с маленькими детьми, молодые люди, семьи с низким доходом, москвичи старшего возраста и соискатели с ограниченными возможностями здоровья", - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для кандидатов с особыми потребностями созданы специальные программы трудоустройства, среди которых проект "Социальный контракт" и "Доступная работа".

"В летних проектах центра "Моя карьера" уже приняли участие более 10 тысяч будущих специалистов. В этом году к проекту "Стажировки" присоединятся подростки из семей участников специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.

1 июня сообщалось, что дети участников СВО примут участие в программе оплачиваемых летних стажировок для подростков. Она может пригодиться при поступлении или трудоустройстве. Участники смогут пройти курсы по 200 специальностям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Центр занятости "Моя карьера"
Центр занятости "Моя карьера"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.