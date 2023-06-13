Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"

Более 52 тысяч горожан получили помощь и поддержку в центре

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как центр "Моя карьера" помогает москвичам с поиском работы. Поддержку в центре уже получили более 52 тысяч горожан.

"Из них нашли работу почти 28 тысяч москвичей, более 3 тысяч начали свое дело. Центр помогает людям с особыми потребностями. Это женщины с маленькими детьми, молодые люди, семьи с низким доходом, москвичи старшего возраста и соискатели с ограниченными возможностями здоровья", - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для кандидатов с особыми потребностями созданы специальные программы трудоустройства, среди которых проект "Социальный контракт" и "Доступная работа".

"В летних проектах центра "Моя карьера" уже приняли участие более 10 тысяч будущих специалистов. В этом году к проекту "Стажировки" присоединятся подростки из семей участников специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.

1 июня сообщалось, что дети участников СВО примут участие в программе оплачиваемых летних стажировок для подростков. Она может пригодиться при поступлении или трудоустройстве. Участники смогут пройти курсы по 200 специальностям.

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