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ВС России захватили немецкие танки Leopard

11:34
  • вторник
  • 13 июня 2023

И американскую БМП Bradley

Минобороны России опубликовало кадры с уничтоженной военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Военнослужащие подразделений группировки "Восток" захватили в бою технику западного производства - немецкие танки Leopard и американскую БМП Bradley.

"Теперь это наши трофеи", - заявили в Минобороны.

ВС России отметили, что ВСУ оставили технику с работающими двигателями, что говорит о о скоротечности боя и бегстве экипажей.

На прошлой неделе Минобороны России заявило, что украинская армия потеряла четыре немецких Leopard, пять американских Bradley и одну французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

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Немецкие танки Leopard
Немецкие танки Leopard
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