Число жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 17

Десятки человек пострадали

Количество погибших от последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выросло до 17 человек. Об этом во вторник, 13 июня, рассказали власти Херсонской области.

Как уточнил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале, подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пятеро в Алешках.

Ранее Андрей Алексеенко рассказал, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС и его последствий предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей. Он отметил, что эта цифра может быть далеко не окончательной.

Президент России Владимир Путин поручил сформировать специальную комиссию, которая займется ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области из-за диверсии киевского режима на Каховской ГЭС.

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