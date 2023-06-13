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Губернатор Петербурга подтвердил полную готовность к ПМЭФ

12:07
  • вторник
  • 13 июня 2023

Форум пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня

Санкт-Петербург полностью готов к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), гости уже приезжают. Об этом рассказал во вторник, 13 июня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Политик подчеркнул, что решены все вопросы, касающиеся логистики, транспортной доступности, благоустройства территорий, мер эпидемиологической безопасности, подготовки городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке.

В соответствии с поручением президента Санкт-Петербург как принимающая сторона свою часть подготовки выполнил полностью, цитирует Беглова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин очно выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). У президента запланировано "очень важное выступление", оно уже готовится.

При этом было принято решение не аккредитовывать журналистов из недружественных стран на форум, подтвердили в Кремле.

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