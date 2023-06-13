В России за неделю госпитализировали 2025 человек с COVID-19

Скончались 113 пациентов

С 5 по 11 июня в России госпитализировано 2025 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 13 июня, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 10034 человека, скончались 113 пациентов с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 1219 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 351. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 379 человек, в Московской области – 153.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22949243 случая заболевания, зарегистрировано 399339 летальных исходов.

Ранее портал стопкоронавирус.рф проинформировал, что с 23 мая ковид-статистика в России будет публиковаться не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка будет выходить по вторникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"