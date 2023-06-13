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Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен на 40%

12:09
  • вторник
  • 13 июня 2023

На этот год запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования

За счет средств бюджета, а также частных инвестиций завершено строительство 28 школ, детсадов и учебных корпусов для колледжей и лицеев. Об этом во вторник сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, годовой план строительства школ и детских садов в городе выполнен на 40%, на этот год запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования.

Бочкарев рассказал, что для застройщиков возведение качественной образовательной инфраструктуры является конкурентным преимуществом.

"Город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берет на себя бизнес", - отметил Бочкарев.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в западных районах столицы. За 12 лет было построено почти 240 объектов образования, здравоохранения и спорта. Сейчас в работе более 50 проектов.

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