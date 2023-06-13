В праздновании Дня России приняли участие свыше 2,3 млн человек

Правонарушений не было

В понедельник, 12 июня, в регионах нашей страны состоялось 3,3 тысячи мероприятий, посвященных Дню России. В концертах, фестивалях и публичных акциях приняли участие свыше 2,3 млн человек. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан было задействовано почти 32 тысячи сотрудников полиции. Также привлекались представители Росгвардии, частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.

Охрана общественного порядка во время праздничных торжеств была обеспечена в полном объеме. Правонарушения допущены не были, цитирует Ирину Волк "МВД Медиа".

Глава государства Владимир Путин в праздничный день вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам. Президент отметил, что День России утверждает единство многонационального народа и знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества. Путин также отметил, что в непростое время единство и теплое отношение к Родине объединяют общество, служат опорой героям на спецоперации.

Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя горожан с праздником, пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни. Градоначальник напомнил, что в Москве сегодня реализуются масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие программы, имеющие общенациональное значение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"