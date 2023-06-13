Лукашенко объяснил решение о помиловании Протасевича

Осужденный, по словам политика, раскаялся

Журналист Роман Протасевич, осужденный в Белоруссии за призывы к захвату власти и ряд других преступлений, был помилован, потому что "сделал все, что обещал". Такое заявление сделал во вторник, 13 июня, белорусский президент Александр Лукашенко.

Политик отметил, что журналист поступил так "не потому, чтобы не попасть в тюрьму", а потому что раскаялся и "признался, что неправильно поступил".

При этом Лукашенко напомнил, что Протасевич "на фронте он не был, никого не убивал", сообщает БелТА.

Протасевичу еще в 2020 году были заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, в числе которых — организация массовых беспорядков, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигание социальной вражды по профессиональному принципу. Журналиста в Белоруссии внесли в перечень террористов.

В мае 2021 года Протасевича задержали, в мае 2023 года он был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии.

22 мая 2023 года Протасевич рассказал, что получил помилование — "буквально только что" подписал соответствующие документы. Журналист заявил, что "это, конечно, просто прекрасная новость".

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