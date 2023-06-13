ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко объяснил решение о помиловании Протасевича

12:40
  • вторник
  • 13 июня 2023

Осужденный, по словам политика, раскаялся

Журналист Роман Протасевич, осужденный в Белоруссии за призывы к захвату власти и ряд других преступлений, был помилован, потому что "сделал все, что обещал". Такое заявление сделал во вторник, 13 июня, белорусский президент Александр Лукашенко.
Романа Протасевича приговорили к 8 годам колонии

Политик отметил, что журналист поступил так "не потому, чтобы не попасть в тюрьму", а потому что раскаялся и "признался, что неправильно поступил".

При этом Лукашенко напомнил, что Протасевич "на фронте он не был, никого не убивал", сообщает БелТА.

Протасевичу еще в 2020 году были заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, в числе которых — организация массовых беспорядков, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигание социальной вражды по профессиональному принципу. Журналиста в Белоруссии внесли в перечень террористов.

В мае 2021 года Протасевича задержали, в мае 2023 года он был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии.

22 мая 2023 года Протасевич рассказал, что получил помилование — "буквально только что" подписал соответствующие документы. Журналист заявил, что "это, конечно, просто прекрасная новость".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Роман Протасевич
Роман Протасевич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.