Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Богородское

Это будет целый дворец здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение ускорить открытие новой поликлиники на востоке столицы. Строительство на Игральной улице началось в 2021 году и сейчас уже почти завершено. Градоначальник сегодня осмотрел здание. Также мэр посетил открытый после реконструкции окружной общественный центр имени Моссовета на Преображенской площади.

Старый советский кинотеатр имени Моссовета после реконструкции преобразился основательно. Теперь это окружной общественный центр, сохранивший историческое название. Появилась зона коворкинга. Поклонники компьютерных игр уже вовсю осваивают киберпространство с компьютерной техникой и VR-зоной.

Тем, кто пока только осваивает компьютерную грамотность, здесь обещают помочь.

"Со взрослым населением - дополнительные занятия по компьютерам. Будем помогать зарегистрироваться на Госуслугах и во всех таких сервисах, которые сложно понять. Так же и с мобильными телефонами, у нас есть небольшой опыт в этом, мы с "Московским долголетием" сотрудничаем, работаем", - рассказал Леонид Лихт, управляющий кибер-клубом.

Участники "Московского долголетия" могут заниматься здесь йогой, цигуном или латиноамериканскими танцами. Для детей сейчас открыт набор сразу в несколько студий - в театральную, эстрадного вокала, циркового искусства или основ хореографии. Популярностью пользуется и клуб по авиамоделированию.

"У каждого своя мотивация, кому-то просто нравится запускать, кто-то больше любит работать, хочет становиться дальше инженером, разрабатывать новые летательные аппараты", - отметил Михаил Бандуков, преподаватель кружка авиамоделирования "Крылья Гольяново".

В спортивном зале - занятия секций по настольному теннису, единоборствам, каратэ, мини-футболу. А вместе с Московской федерацией шахмат создана своя школа. Есть и где проводить концерты и кинопоказы - просторный зрительный зал почти на 700 мест.

Этот крупнейший в Восточном округе окружной общественный центр имени Моссовета был создан для того, чтобы люди самого разного возраста могли найти себе занятия по душе.

Сегодня же в Восточном округе Сергей Собянин побывал и в здании строящейся поликлиники на Игральной улице. Она будет работать по московскому стандарту. А это значит - современное медицинское оборудование, комфортные зоны ожидания, понятная навигация. Первых пациентов новая поликлиника должна принять в третьем квартале этого года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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