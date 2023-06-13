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Мотоциклист врезался в такси на Зубовском бульваре

15:08
  • вторник
  • 13 июня 2023

ДТП произошло во вторник утром

Мотоциклист с травмами оказался в больнице после ДТП на Зубовском бульваре. Он врезался в автомобиль такси, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения.

Авария произошла во вторник рано утром. На кадрах камеры наблюдения видно, что таксист выезжает на перекресток с второстепенной дороги в левый ряд и не уступает при этом мотоциклисту. От удара байкера выбросило на дорогу. На некоторое время движение транспорта на этой части Садового кольца было ограничено. Сейчас машины едут свободно.

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