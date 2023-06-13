Подозреваемому в убийстве депутата из Югры изберут меру пресечения

Ведется следствие

Во вторник Пресненский районный суд изберёт меру пресечения в отношении 37-летнего уроженца Таджикистана, обвиняемого в убийстве своего работодателя - депутата из Югры.

Всё произошло посёлке Сосенское в Новой Москве. По версии следствия, мотивом для жесткого преступления стала просьба выполнить дополнительные поручения по дому. Работник ответил, что ему за это не платят, после чего достал нож и нанёс им несколько ударов 58-летнему хозяину семьи.

На крики пришла супруга погибшего, но обвиняемый напал и на неё. Тело депутата преступник закопал в подвале, там же без сознания осталась лежать и женщина. Сейчас она в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"