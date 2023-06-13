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Подозреваемому в убийстве депутата из Югры изберут меру пресечения

15:15
  • вторник
  • 13 июня 2023

Ведется следствие

Во вторник Пресненский районный суд изберёт меру пресечения в отношении 37-летнего уроженца Таджикистана, обвиняемого в убийстве своего работодателя -  депутата из Югры.

Всё произошло посёлке Сосенское в Новой Москве. По версии следствия, мотивом для жесткого преступления стала просьба выполнить дополнительные поручения по дому. Работник ответил, что ему за это не платят, после чего достал нож и нанёс им несколько ударов 58-летнему хозяину семьи.

На крики пришла супруга погибшего, но обвиняемый напал и на неё. Тело депутата преступник закопал в подвале, там же без сознания осталась лежать и женщина. Сейчас она в больнице.

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Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве
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