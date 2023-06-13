В Щелкове юноши похитили энергетики и сигареты

Возбуждено уголовное дело

200 блоков сигарет, 30 банок энергетических напитков, коробки сладостей и снеков похитили трое молодых людей в подмосковном Щёлкове.

18-летние злоумышленники залезли в местный продуктовый магазин. Дверь аккуратно вскрывать не стали, а вырвали её с помощью троса и автомобиля.

Покидав добычу в мусорные пакеты, преступники скрылись на той же легковушке. Улов получился приличный - на 270 тысяч рублей. Однако реализовать его они не успели - их задержали по горячим следам.

Выяснилось, что компания причастна к ещё двум аналогичным преступлениям в Балашихе и Ногинске. Возбуждено уголовное дело, юношей отправили под домашний арест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"