В Щелкове юноши похитили энергетики и сигареты

Возбуждено уголовное дело
200 блоков сигарет, 30 банок энергетических напитков, коробки сладостей и снеков похитили трое молодых людей в подмосковном Щёлкове.
18-летние злоумышленники залезли в местный продуктовый магазин. Дверь аккуратно вскрывать не стали, а вырвали её с помощью троса и автомобиля.
Покидав добычу в мусорные пакеты, преступники скрылись на той же легковушке. Улов получился приличный - на 270 тысяч рублей. Однако реализовать его они не успели - их задержали по горячим следам.
Выяснилось, что компания причастна к ещё двум аналогичным преступлениям в Балашихе и Ногинске. Возбуждено уголовное дело, юношей отправили под домашний арест.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"