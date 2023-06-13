Утки осваивают центр Москвы

Зачастую если люди вовремя не вмешаются, птенцы погибнут

Внимание: утки! Огари осваивают новые районы Москвы. Спальными уже не ограничиваются, теперь в сфере внимания пернатых - центр столицы. Птицы прячутся там, чтобы вывести потомство. Но найти дорогу к привычному месту обитания водоёму уже не могут. И без помощи человека не обойтись.

Опоздание на работу по уважительной причине. С таких объяснений пришлось начинать день некоторым сотрудникам одного из предприятий в центре Москвы. Увидев у себя на территории суетящуюся утку с птенцами, остаться равнодушными и пройти мимо просто не смогли.

Мама-утка сильно напугана, птенцы уже заметно устали. В сильном стрессе отказались даже от воды и еды. В суете пытались прятаться от людей по укромным, но зачастую небезопасным местам. И в какой-то момент семья чуть было не распалась.

Утка с птенцами забралась в кучу мусора. Один из них провалился в ящик. Малыш крайне напуган. Вызванный орнитолог рассказывает - такие случаи в Москве не редкость. Утки выводят птенцов на чердаках зданий, причем не только заброшенных, часто даже в жилых домах. А потом не могут найти выход к воде. Если вовремя не вмешаются люди, птенцы погибнут.

Главное - спасти потомство. Поэтому Александр первым делом хватает малышей и сажает в клетку. Однако сама утка поймать себя не даёт. Ещё долго кружит вокруг птенцов, но на землю не садится и не приближается.

"Самое главное - сохранить потомство, перенести, а там любая утка уже принимает их. У нас, поймите, в природе совсем всё по-другому. В природе утки принимают любых утят", - рассказал Александр Колесник, специалист по отлову птиц департамента природопользования Москвы.

Птенцов везут к ближайшему водоёму, где живут их сородичи. Голицинский пруд в Парке имени Горького - одно из самых подходящих мест. Однако поначалу принимать малышей никто не спешит. Немного терпения, и вот птенцы уже отправляются в свое первое плавание по водоему. Они спасены, в безопасности и будут расти в заботе и любви.

В такой момент трудно разобрать, кто радуется больше - птенцы или орнитолог. И, возможно, настоящее счастье и заключается в таких простых, но очень добрых делах.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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