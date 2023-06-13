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Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

12:58
  • вторник
  • 13 июня 2023

Россия размещает часть своего арсенала на белорусской территории

Решение о применении тактического ядерного оружия будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии. Такое заявление сделал во вторник, 13 июня, белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Политик отметил, что "не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время", однако "никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия".

Также Лукашенко подчеркнул, что размещение в Белоруссии ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность, при этом "Россия ни к чему не стремится. Не в России дело", цитирует политика Sputnik Беларусь.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков указал, что у России нет планов применения ядерного оружия в связи с ситуацией на Украине. Дипломат также отметил, что "наши недруги, наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие".

9 июня Путин и Лукашенко встречались в Сочи, где обсудили, в числе прочего, вопросы безопасности Союзного государства. Российский лидер отметил, что между Москвой и Минском продолжается взаимодействие "по чувствительным вопросам", стороны готовятся начать размещение на белорусской территории тактических ядерных вооружений. Путин уточнил, что оно начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки необходимой инфраструктуры.

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