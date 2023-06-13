WSJ: США предоставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Ими оснастят Abrams

США собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном.

Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Скорее всего, такими снарядами оснастят танки Abrams, которые направят на Украину.

Ранее британские власти рассказали, что уже передали украинским военным обещанные боеприпасы с обедненным ураном. Российское посольство в Лондоне указало, что это лишь подтверждает уготованную Западом Украине роль радиоактивного могильника.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном.

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