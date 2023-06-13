НАК отчитался о предотвращенных диверсиях на транспорте

Киевский режим пытается организовать такие диверсии

С февраля 2023 года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ведомстве уточнили, что директор ФСБ Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета. На нем обсуждалось и то, что с февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщает РИА Новости.

Ранее российские спецслужбы в ходе специальных операций задержали двух пилотов украинской разведки, которые дали признательные показания о совершенных и планируемых Главным управлением Минобороны Украины террористических актах на территории Российской Федерации.

В частности, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, тем самым привести в негодность местность для проживания людей.

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