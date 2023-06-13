Появились подробности пожара на рынке "Садовод"

Потушить возгорание удалось менее чем за час

В Москве выясняют причины пожара на рынке "Садовод". Во вторник утром огонь охватил три павильона и перекинулся на крышу.

Сразу после сообщений о возгорании началась эвакуация, но некоторые торговцы пытались спасать свой товар. Пожарные расчеты к месту ЧП прибыли быстро. Для тушения были проложены три магистральные линии.

Потушить возгорание удалось меньше чем за час на площади 30 квадратных метров. Пострадал один человек. У него отравление продуктами горения.

Напомним, крупный пожар был на рынке прошлой осенью, дважды он горел и в 2018-м.

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