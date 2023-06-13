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Собянин: Количество электробусов в Москве увеличится более чем вдвое – до 2255

13:10
  • вторник
  • 13 июня 2023

Сейчас их 1055

В этом году в Москве появятся 94 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов - их будет более 380. Об этом во вторник в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что через несколько лет в Москве будет более 2255 электробусов, сейчас их 1055.

Дополнительный транспорт будет поставлять "КамАЗ" и "Группа ГАЗ", с которыми уже подписаны контракты.

В мае этого года в Москве тестировали электробусы малого класса. Салон вмещает 13 пассажиров, еще трое могут ехать стоя. Малый класс может преодолеть до 150 километров на одной зарядке даже с включенным кондиционером или отоплением.

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