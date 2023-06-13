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Появились подробности о состоянии Федосеевой-Шукшиной

13:41
  • вторник
  • 13 июня 2023

Источники утверждали, что ее госпитализировали с подозрением на инсульт

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 13 июня, рассказала ее дочь Ольга.

По словам женщины, лечащий врач Федосеевой-Шукшиной подтвердил, что "состояние тяжелое, но динамика положительная", сообщает РИА Новости.

5 июня появились сообщения о том, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на инсульт. Источники отмечали, что врачи проводят полное обследование актрисы. Подтверждение диагноза от родных Федосеевой-Шукшиной или медиков не поступало.

При этом Ольга Шукшина сообщала, что ее мать находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений Москвы.

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Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
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