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Глава МИД Венгрии объяснил сохранение диалога с Москвой

13:57
  • вторник
  • 13 июня 2023

Разрешить конфликт на Украине можно только в диалоге, убеждены в Будапеште

Поддержание контактов с главой российского МИД Сергеем Лавровым необходимо, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Такое заявление сделал во вторник, 13 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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Дипломат напомнил, что на последнем саммите G20 госсекретарь США Энтони Блинкен тоже встречался с российским коллегой.

Сийярто заявил, что продолжает диалог с главой российского МИД Лавровым, поскольку убежден, что "если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир".

Венгерский министр также выразил убежденность в том, что украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении продолжить диалог с Владимиром Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации, однако "за последнее время никаких инициатив не было".

При этом в Кремле подчеркнули, что для России достижение целей "предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями — то, что мы видим сейчас".

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
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