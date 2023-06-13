Глава МИД Венгрии объяснил сохранение диалога с Москвой

Разрешить конфликт на Украине можно только в диалоге, убеждены в Будапеште

Поддержание контактов с главой российского МИД Сергеем Лавровым необходимо, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Такое заявление сделал во вторник, 13 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат напомнил, что на последнем саммите G20 госсекретарь США Энтони Блинкен тоже встречался с российским коллегой.

Сийярто заявил, что продолжает диалог с главой российского МИД Лавровым, поскольку убежден, что "если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир".

Венгерский министр также выразил убежденность в том, что украинский конфликт "не закончится на поле боя, он должен закончиться за столом переговоров, а для переговоров надо продолжать диалог", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении продолжить диалог с Владимиром Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации, однако "за последнее время никаких инициатив не было".

При этом в Кремле подчеркнули, что для России достижение целей "предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями — то, что мы видим сейчас".

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