Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Избегайте крайностей в оценках

Овны

Финансовые вопросы, с которыми вы столкнулись в мае, скоро будут решены. И сегодня звезды покажут, как не надо делать, в чем ваши ошибки - следите внимательно!

Тельцы

В вашем знаке соединяются Юпитер и Луна - парочка, которая провоцирует аппетит, лень и излишества. Надо включать дисциплину, если не хотите потерять этот день.

Близнецы

Данные когда-то самим себе обещания и другие отголоски недавнего прошлого напомнят о себе. Вот вам зона роста на ближайшее будущее - разберитесь с тем, что вас тяготит.

Раки

Нейтральный день, когда вы не особенно включены в процессы, происходящие вокруг. Можете немного расслабиться и заняться собой, отдохнуть, устроить себе релакс.

Львы

Вам по-прежнему приходится буквально собственными руками удерживать ситуацию под контролем. Звезды обещают, что к началу новой недели напряжение ослабнет.

Девы

Поездки, билеты, дела, связанные с учебой, будут складываться неплохо, если вы сумеете вовремя замолчать. Многословие сегодня не ваш союзник, говорите только по делу.

Весы

Соблазн взять еще один кредит, купить то, что вам не по карману, будет очень сильным, держитесь! Включите хладнокровие раз-другой, и будете делать это на автомате.

Скорпионы

В личной жизни сегодня может быть или слишком хорошо, или все печально. Старайтесь соблюдать золотую середину в отношениях, избегайте крайности в оценках.

Стрельцы

Вам нестерпимо захочется нарушить диету, но если не хотите поправляться, примите меры. Возьмите с собой фрукты, полезные сладости, вовремя ешьте, и срыва не произойдет.

Козероги

Ваше сердце сегодня как мороженое в жаркий день - медленно тает. Постарайтесь не впутаться в сомнительную любовную историю и не спустить все деньги на шопинг.

Водолеи

Домашние дела по-прежнему отнимают у вас много времени и энергии. Сегодня легко не уследить за молоком на плите, эмоциями во время общения, семейным бюджетом.

Рыбы

Вы стоите особняком и наблюдаете за борьбой других людей. Это очень выгодная позиция, но не забывайте извлекать уроки из чужих ошибок, используйте этот опыт.

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