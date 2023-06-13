Министр обороны Украины рассказал о пожелании Запада "убить как можно больше россиян"

По утверждению Резникова, такое предложение звучало в начале спецоперации

После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны не спешили предоставлять Киеву вооружения и военную технику. Об этом рассказал украинский министр обороны Алексей Резников.

По утверждению главы Минобороны Украины, в начале российской СВО военная помощь Запада была скудной, причем в ответ на запросы звучал ответ: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", пишет Foreign Affairs.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что со стороны Вашингтона и со стороны европейских столиц звучат обвинения в адрес России "в какой-то агрессивности и так далее". Однако, подчеркнул спикер Кремля, "это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям".

При этом президент США Джо Байден подтвердил, что страны Запада приложили все усилия для подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины. Политик заявил, что в развивающейся сейчас ситуации Вашингтон настроен позитивно.

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