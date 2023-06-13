Мобилизованных и контрактников предложили не наказывать за нетяжкие преступления

Соответствующие поправки внесены на рассмотрение Госдумы

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект, освобождающий от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина и председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас предлагают освобождать таких лиц от наказания за преступления небольшой и средней тяжести.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей (учреждений), говорится в проекте закона.

Последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, сообщает "Интерфакс".

В октябре 2022 года Госдума разрешила призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Однако это касается не всех видов преступлений. В частности, мобилизации не подлежат граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего или за совершение террористического акта.

При этом в мае 2023 года комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Там назвали защиту Родины долгом и обязанностью россиян в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также заявили, что расширение перечня категорий граждан, которым предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно.

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