ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мобилизованных и контрактников предложили не наказывать за нетяжкие преступления

14:41
  • вторник
  • 13 июня 2023

Соответствующие поправки внесены на рассмотрение Госдумы

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект, освобождающий от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.
Минобороны России подготовило поправки об оповещении мобилизованных по СМС

Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина и председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас предлагают освобождать таких лиц от наказания за преступления небольшой и средней тяжести.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей (учреждений), говорится в проекте закона.

Последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, сообщает "Интерфакс".

В октябре 2022 года Госдума разрешила призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Однако это касается не всех видов преступлений. В частности, мобилизации не подлежат граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего или за совершение террористического акта.

При этом в мае 2023 года комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Там назвали защиту Родины долгом и обязанностью россиян в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также заявили, что расширение перечня категорий граждан, которым предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.