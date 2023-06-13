День Московского спорта откроет свои двери в 12:00

Празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом во вторник рассказали в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

Запланировано множество спортивно-развлекательных активностей. Территория "Лужников" будет разделена на тематические зоны: городские виды спорта, шахматы, футбольный турнир среди блогеров, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, стантрайдинг, брейк-данс, воркаут, паркур и трикинг, фехтование, фитнес, пейнтбол и лазертаг, регби и стретчинг, кинопоказ на БСА.

Все желающие смогут испытать свои силы в специальных секторах на полосе препятствий или в уникальных спортивных челленджах. А для самых юных посетителей будет открыта детская зона с беговелами, памп-треком, занятиями по гимнастике, авиамоделированием, аквагримом и радиоуправляемыми машинками.

Кроме того, откроется особое фан-пространство, где посетители по предварительной регистрации смогут встретиться со звездными атлетами и получить автографы.

Все активности для гостей будут полностью бесплатными. С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте day.moscow.sport.

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