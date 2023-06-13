Россия отразила две атаки ВСУ в районе Артемовска

Противник потерял более 300 военных
ВСУ продолжают наступать на южнодонецком направлении и в районе Артемовска (ДНР).
Российские войска отразили две атаки украинцев в направлении Клещеевки, об это в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - говорится в сводке военного ведомства.
На данном направлении противник потерял до 350 военных, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.
Три дня назад в Минобороны рассказали об успешном отражении пяти атак противника под Артемовском.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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