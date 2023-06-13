Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Украина утратила выход к акватории

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между Россией и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

С принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива. Соответственно, возникла необходимость прекращения договора

Соответствующий документ внес в Госдуму лично Путин. Госдума поддержала его 1 июня, Совфед – 7 июня.

Договор по Азовскому морю между Россией и Украиной был подписан 24 декабря 2003 года. Он закреплял статус внутренних вод двух государств и запрещал заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия Москвы и Киева.

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