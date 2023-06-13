Британский генерал Ширрефф заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

Альянс не справился со сдерживанием России, считает отставной военный

Североатлантический альянс не готов к конфликту с Россией. Такое мнение высказал британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя главнокомандующего войсками альянса в Европе.

Военный заявил, что боевые действия в рамках российско-украинского конфликта ведутся "на земле и в небе, поэтому нужно вкладывать в небо и землю, а этого не сделали".

Ширрефф напомнил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек, а также указал, что "этого просто не произошло".

В результате нет никакой уверенности в том, что НАТО будет готова собрать достаточные силы, готовые "к конвенциональной войне с Россией", резюмировал отставной генерал в интервью журналу Newsweek.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса могут в индивидуальном порядке направить войска на Украину, если Киев не получит должной поддержки на саммите в Вильнюсе.

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов предупредил, что ввод военных стран НАТО на Украину под любым предлогом – это путь к открытому конфликту с Россией. Если "нам не оставят выбора", Россия будет вынуждена перенести боевые действия на территории тех стран, которые направят войска, подчеркнул парламентарий.

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