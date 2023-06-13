ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WP: лучшие адвокаты отказались защищать Трампа

15:20
  • вторник
  • 13 июня 2023

Очередное обвинение против политика связано с секретными документами

Бывший президент США Дональд Трамп, которому предстоит ответить перед судом по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными бумагами, обращался за помощью к известным адвокатам, но везде получил отказ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Трамп предстанет перед судом во Флориде

Как пишет издание, команду Трампа покинули представлявшие его в этом расследовании Джим Трасти и Джон Роули, а попытка быстро найти им замену среди знаменитых юристов провалилась.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая умышленное хранение информации, имеющей отношений к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, а также сокрытие документации или записей и ложные заявления и показания. По каждому из пунктов политику грозит до 20 лет тюрьмы.

Однако экс-президент США отвергает обвинения, утверждая, что таким способом с ним пытаются разделаться политические конкуренты. В противовес обвинениям в свой адрес Трамп напоминает, что и у действующего главы государства Джо Байдена нашли секретные бумаги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.