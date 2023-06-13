WP: лучшие адвокаты отказались защищать Трампа

Очередное обвинение против политика связано с секретными документами

Бывший президент США Дональд Трамп, которому предстоит ответить перед судом по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными бумагами, обращался за помощью к известным адвокатам, но везде получил отказ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Как пишет издание, команду Трампа покинули представлявшие его в этом расследовании Джим Трасти и Джон Роули, а попытка быстро найти им замену среди знаменитых юристов провалилась.

Ранее сообщалось, что Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая умышленное хранение информации, имеющей отношений к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, а также сокрытие документации или записей и ложные заявления и показания. По каждому из пунктов политику грозит до 20 лет тюрьмы.

Однако экс-президент США отвергает обвинения, утверждая, что таким способом с ним пытаются разделаться политические конкуренты. В противовес обвинениям в свой адрес Трамп напоминает, что и у действующего главы государства Джо Байдена нашли секретные бумаги.

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