Ядовитые бури: эксперты рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Флора и фауна Черного моря под угрозой

Только за минувшие сутки из зоны чрезвычайно ситуации в Херсонской области эвакуировали более ста человек. В основном это старики и дети. Спасатели работают в круглосуточном режиме. И очень часто - под обстрелами ВСУ.

Местные жители рассказывают: поток воды был такой силы, что уносил дома. И даже те, кто уже сел в эвакуационный автобус, сомневались - удастся ли выбраться.

Сейчас ситуация уже стабилизировалась. В регион доставляют гуманитарную помощь. Местные жители начинают получать выплаты и возвращаться в свои дома, ведь вода постепенно отступает. Уровень воды в городе Алешки снизился до 0,4 метра, в Голой Пристани - до 0,34 метра. В Новой Каховке он держится на отметке 5 метров. От воды освободилось около 2 тысяч домов. Остаются подтопленными 21 тысяча жилых строений.

Материальный ущерб, который нанесла эта катастрофа, еще предстоит подсчитать. Однако он вряд ли сравнится с экологическим. Во-первых, Каховское море обеспечивало водой Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, а также Крым. Во-вторых, на те землях, что оказались затоплены, выращивали до 80 процентов овощей, которые производила в свое время Украина. Теперь же эти территории вряд ли будут пригодны для сельского хозяйства, констатирует американское издание Time.

"Разрушение Каховской плотины было быстро развивающейся катастрофой, которая перерастает в долгосрочную экологическую катастрофу, затрагивающую питьевую воду, запасы продовольствия и экосистемы. Краткосрочные опасности уже можно увидеть из космоса - десятки тысяч участков суши затоплены. Но это еще не все. Эксперты говорят, что долгосрочные последствия будут распространяться на поколения. И подрыв дамбы Каховской ГЭС может стать украинским Чернобылем", - говорится в материале.

То, что Чернобыльская катастрофа и так произошла на территории Украины, на Западе, видимо, не в курсе. Впрочем, посыл по поводу последствий от уничтожения Каховской ГЭС абсолютно верен. Вода, хлынувшая из разрушенной плотины, смыла ведь не только имущество местных жителей.

"Это смыв удобрений, элементов химического производства, канализации, складов, в том числе с токсичными веществами, мусорных полигонов и так далее. Все это попало в воду и в конечном итоге попадет в Днепровский Лиман и в Черное море", - указал Аркадий Тишков, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии.

Тонны погибшей рыбы. Мертвые животные. И даже останки солдат Вермахта, сложивших здесь свои головы в годы Великой Отечественной. Что-то из этого прибило к Днепровским берегам. Но большую часть течением унесло в Черное море, флора и фауна которого, говорят ученые, тоже оказалась под ударом. И прежде всего в районе Одессы, что признают и украинские специалисты, как бы намекая, что киевский режим, произведя этот террористический акт, навредил прежде всего своей стране.

"Водохранилище, которое по своему объему составляло 18,2 кубических километра, было прекрасным местом для разведения рыбы – сейчас большинство умрет, и начнется процесс их биологического разложения. Еще одной проблемой станет гибель пресноводной рыбы, а также попадание ее и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь, и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть", - отметила Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды.

"В целом ожидается, что в ближайшее время, когда истечет водохранилище, мы уже начнем говорить о экологическом эффекте негативном для самого дна водохранилища, где были накоплены за 50-70 лет загрязняющие вещества, которые при климате Херсонщины высохнут и станут развиваться, станут ядовитыми пыльными бурями. Это тоже эффект последствий такого пролива плотины ГЭС", - добавил Тишков.

К тому же крайне жаркий климат данного региона - идеальная среда для распространения различных инфекционных заболеваний. По заявлению украинской стороны, в Херсонской области уже выявлена холера и кишечная палочка. Активно мониторят ситуацию и специалисты Роспотребнадзора. Для этого в регион доставлена мобильная лаборатория. Никаких патогенов пока не выявлено. Однако людей все равно просят использовать исключительно бутилированную воду.

Кстати, когда ГЭС возводили, пришлось выселить более 37 тысяч человек. Часть территорий выше плотины тоже была затоплена. Однако этот процесс происходил контролируемо. И тогда последствия просчитывали специалисты. Сейчас же понять, к каким еще последствиям приведет разрушение Каховской ГЭС, до конца не может никто. Так что сравнение с Чернобылем в какой-то степени действительно является верным.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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