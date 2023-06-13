Рыночная стоимость немецких компаний сокращается

Американское деловое издание Wall Street Journal вовсю нахваливает танки производства США. Более того, со ссылкой на собственные источники репортеры сообщают, что снаряды для "Абрамсов" будут с обедненным ураном. Якобы Белый дом одобрил предоставление Зеленскому таких вооружений после нескольких недель внутренних дискуссий. Обсуждается и возможная поставка запрещенных кассетных боеприпасов.

Такие обещания очень мотивируют ВСУ отправляться на убой. А наличие ядерного компонента в снарядах только добавляет энтузиазма. Министр обороны Резников даже не скрывает, за чьи интересы готов воевать до последнего украинца: "Сначала западная помощь была ограничена. Мы спросили: "Можно нам ПЗРК Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится."

Однако украинцы и их запасы оружия стали заканчиваться очень быстро. Первым на поставку снарядов с обедненным ураном решился Лондон. Скакали националисты недолго. Ведь склад боеприпасов с ядовитыми наконечниками взорвался на западе Украины. Теперь вот радуются очередному шансу превратить страну в пустыню.

Не исключено, что все эти разговоры со стороны Белого дома - всего лишь попытка подогреть конфликт. Ведь подбив европейцев еще в начале года отправлять киевском режиму "Леопарды", свои "Абрамсы" американцы придерживают до сих пор. И этому есть сразу несколько причин.

"Все западные танки намного сложнее, чем советские. В них много электроники. И многие компоненты невозможно отремонтировать в полях. А доставка деталей из США займет недели. Если у танка нет того, что ему необходимо: запчастей, топлива, смазочных материалов, то он неэффективен. Это просто 72 тонны бесполезного железа", - отметил военный аналитик Дэн Грейзер.

Еще одна причина, почему американцы не торопятся поставлять "Абрамсы" на Украину, - оттягивают момент позора. Ведь их танки горят точно так же, как и хваленые "Леопарды". А пока на поле боя идут в расход машины немецкого производства, свои можно выгодно продавать под маркой неуязвимых. А то, что заваляется на складах, тогда уж и продать украинцам.

Каждый день появляются все новые свидетельства ликвидации западных боемашин. Всего с момента контрнаступления ВСУ безвозвратно потеряли уже как минимум 20 "Леопардов". На этом фоне министр обороны ФРГ заявил, что Германия не сможет заменить каждый выведенный из строя танк. Но поставки нарастит.

В республике также продолжаются крупнейшие в истории НАТО учения c участием 250 боевых самолетов. Весьма затратное бряцание оружием То, что экономика страны уже в рецессии, - дело, видимо, десятое.

"Деиндустриализация Германии - реальность. И все показатели свидетельствуют о том, что она продолжится. Сокращается рыночная стоимость немецких компаний. Энергоемкие предприятия строят новые заводы на Ближнем Востоке или в США", - указала журналист издания The Pioneer Кристиан Шлезигер.

Во Франции ситуация не лучше. И вот уже сидящий на всех стульях сразу Эммануэль Макрон просит ЮАР допустить его на саммит БРИКС. Организации, где Россия играет одну из ключевых ролей.

Деиндустриализация локомотивов европейской экономики - это то немногое, что Джо Байден может записать себе в актив в ходе избирательной кампании. Если, конечно, сможет осилить это слово. ЛГБТ он тоже выговаривает с трудом. Но это не мешает беспечно развлекаться с представителями радужного сообщества на лужайке перед Белым домом. Извращенцам всех мастей в США теперь позволено все: даже оголиться перед президентом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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