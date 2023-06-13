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Деиндустриализация Германии стала реальностью

17:56
  • вторник
  • 13 июня 2023

Рыночная стоимость немецких компаний сокращается

Американское деловое издание Wall Street Journal вовсю нахваливает танки производства США. Более того, со ссылкой на собственные источники репортеры сообщают, что снаряды для "Абрамсов" будут с обедненным ураном. Якобы Белый дом одобрил предоставление Зеленскому таких вооружений после нескольких недель внутренних дискуссий. Обсуждается и возможная поставка запрещенных кассетных боеприпасов.
Жители Германии вышли на митинг против поставок оружия Киеву

Такие обещания очень мотивируют ВСУ отправляться на убой. А наличие ядерного компонента в снарядах только добавляет энтузиазма. Министр обороны Резников даже не скрывает, за чьи интересы готов воевать до последнего украинца: "Сначала западная помощь была ограничена. Мы спросили: "Можно нам ПЗРК Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится."

Однако украинцы и их запасы оружия стали заканчиваться очень быстро. Первым на поставку снарядов с обедненным ураном решился Лондон. Скакали националисты недолго. Ведь склад боеприпасов с ядовитыми наконечниками взорвался на западе Украины. Теперь вот радуются очередному шансу превратить страну в пустыню.

Не исключено, что все эти разговоры со стороны Белого дома - всего лишь попытка подогреть конфликт. Ведь подбив европейцев еще в начале года отправлять киевском режиму "Леопарды", свои "Абрамсы" американцы придерживают до сих пор. И этому есть сразу несколько причин.

"Все западные танки намного сложнее, чем советские. В них много электроники. И многие компоненты невозможно отремонтировать в полях. А доставка деталей из США займет недели. Если у танка нет того, что ему необходимо: запчастей, топлива, смазочных материалов, то он неэффективен. Это просто 72 тонны бесполезного железа", - отметил военный аналитик Дэн Грейзер.

Еще одна причина, почему американцы не торопятся поставлять "Абрамсы" на Украину, - оттягивают момент позора. Ведь их танки горят точно так же, как и хваленые "Леопарды". А пока на поле боя идут в расход машины немецкого производства, свои можно выгодно продавать под маркой неуязвимых. А то, что заваляется на складах, тогда уж и продать украинцам.

Каждый день появляются все новые свидетельства ликвидации западных боемашин. Всего с момента контрнаступления ВСУ безвозвратно потеряли уже как минимум 20 "Леопардов". На этом фоне министр обороны ФРГ заявил, что Германия не сможет заменить каждый выведенный из строя танк. Но поставки нарастит.

В республике также продолжаются крупнейшие в истории НАТО учения c участием 250 боевых самолетов. Весьма затратное бряцание оружием То, что экономика страны уже в рецессии, - дело, видимо, десятое.

"Деиндустриализация Германии - реальность. И все показатели свидетельствуют о том, что она продолжится. Сокращается рыночная стоимость немецких компаний. Энергоемкие предприятия строят новые заводы на Ближнем Востоке или в США", - указала журналист издания The Pioneer Кристиан Шлезигер.

Во Франции ситуация не лучше. И вот уже сидящий на всех стульях сразу Эммануэль Макрон просит ЮАР допустить его на саммит БРИКС. Организации, где Россия играет одну из ключевых ролей.

Деиндустриализация локомотивов европейской экономики - это то немногое, что Джо Байден может записать себе в актив в ходе избирательной кампании. Если, конечно, сможет осилить это слово. ЛГБТ он тоже выговаривает с трудом. Но это не мешает беспечно развлекаться с представителями радужного сообщества на лужайке перед Белым домом. Извращенцам всех мастей в США теперь позволено все: даже оголиться перед президентом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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