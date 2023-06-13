Мишустин констатировал выполнение плановых задач бюджета в 2022 году

Этому не помешали внешние санкции

Несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы. Такое заявление сделал во вторник, 13 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как подчеркнул глава кабмина, власти "в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств", сообщает РИА Новости.

В феврале министр финансов России Антон Силуанов заверил, что дефицит российского федерального бюджета по итогам 2023 года не превысит плановый показатель в 2% ВВП. По словам главы Минфина, ситуация в этой области не вызывает беспокойства, плановый показатель "никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться".

После оглашения президентом послания к Федеральному собранию, в котором были озвучены новые поддержки экономики и граждан, Силуанов заявил, что план по уровню дефицита федерального бюджета России в 2023 году в 2% ВВП сохраняется. Он напомнил слова Владимира Путин о том, что "макроэкономическую стабильность нужно всегда очень четко соблюдать", а поскольку бюджетный дефицит — один из инструментов такой стабильности, "мы его будем четко охранять".

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