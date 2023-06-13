Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные

Осадков не будет

Антициклон возвращает лето в Центр европейской России. Об этом во вторник, 13 июня, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Людмила Илькун.

К середине недели в столице температура приблизится к климатической норме, а к выходным положительная аномалия средней суточной температуры будет достигать 3-4 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Согласно данным на официальном сайте Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье температура днем в Москве будет составлять от 25 до 30 градусов, ночью – от 11 до 16. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.

В первые дни июня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что наступившее календарное лето набирает обороты очень медленно, иногда порядком "пробуксовывая". В связи с этим "купальный сезон на неопределенный период будет сдвинут вправо".

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