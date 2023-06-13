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Макрон выразил желание приехать на саммит БРИКС

16:24
  • вторник
  • 13 июня 2023

Хотя Франция членом объединения не является

Как сообщило со ссылкой на анонимные источники издание L'Opinion, президент Франции Эмманюэль Макрон связался с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
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"Президент Франции спросил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, можно ли ему приехать на саммит БРИКС", - говорится в статье.

Как уточняется в материале, Франция членом БРИКС не является. Туда входят Бразилия, Индия, КНР, Россия и Южная Африка. Саммит объединения состоится в августе в ЮАР.

Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо задуматься о том, как в будущем выстроить систему безопасности вместе с Россией. Президент Франции напомнил, в частности, про необходимость заниматься "вопросами, связанными с соседними странами".

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